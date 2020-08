Tra i ruoli nei quali deve rinforzarsi la Juve, c'è anche un regista per sostituire Miralem Pjanic che da settembre sarà un nuovo giocatore del Barcellona: il primo nome è quello di Jorginho del Chelsea, pupillo di Sarri col quale ha lavorato prima a Napoli e poi a Londra. Il centrocampista non vede l'ora di tornare in Italia, la trattativa con i Blues non dovrebbe essere complicata ma il grande nodo è legato al futuro di Sarri: se l'allenatore dovesse fallire in Champions il rapporto con la Juve potrebbe interrompersi, e a quel punto anche la Juve cambierebbe obiettivo rinunciando a Jorginho.