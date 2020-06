6









La numero 10 sulle spalle è sempre una responsabilità. Ancora di più se si tratta di quella del Penarol passata dalle mani di Diego Forlan. Facundo Pellistri lo sa bene, ma questo ragazzo del 2001 vuole onorarla proprio sotto gli occhi di Forlan, oggi sui allenatore. Valorizzato dall'ex attaccante ma lanciato in prima squadra a soli 16 anni da Diego Lopez, oggi sulla panchina del Brescia. Pellistri è il nuovo gioiellino del calcio uruguaiano sul quale ha messo gli occhi anche la Juventus. Per lui si sono messi in fila già tutti i top club europei, ai quali ha aggiunto anche l'interesse del Boca Juniors.



RUOLO E CLAUSOLA - Esterno d'attacco, piede destro ma può giocare anche sulla fascia opposta per rientrare al centro ed entrare in area. Il 2020 è stato l'anno della continuità con tanto di debutto in Coppa Libertadores. Forlan segue da vicino la sua crescita e non ha dubbi: "Ha un enorme potenziale a disposizione, può migliorare ancora moltissimo ma già adesso determina le partite". Decisivo. Un gol e due assist in 15 partite, una clausola da 11 milioni di euro che attira Manchester City e Real Madrid su tutte. La Juve è lì, alla finestra. Riflettori bianconeri accesi su Pellistri.