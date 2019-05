L’Arsenal inizia a preparare la prossima stagione. I Gunners devono migliorare la rosa a disposizione di Unai Emery. Il tecnico vuole puntellare il reparto arretrato, apparso fin da subito il punto debole della squadra londinese. In partenza c’è Laurent Koscienly. Il francese è pronto a salutare l’Arsenal per approdare, forse, al Milan. Per rimpiazzarlo, i Gunners hanno messo nel mirino Samuel Umtiti, difensore centrale del Barcellona, che piace molto anche alla Juventus. Nelle prossime settimane potrebbe infiammarsi la sfida di mercato tra le due formazioni. I bianconeri, comunque, non perdono di vista anche altri obiettivi per la difesa, con l’intenzione di non farsi cogliere impreparati.