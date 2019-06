Il Barcellona del futuro inizia a prendere forma. Il primo innesto è stato Frenkie De Jong ed i catalani non perdono di vista l’altro talento dell’Ajax Matthjis De Ligt. Probabilmente, chi lascerà i Blaugrana è Samuel Umtiti. Il difensore francese ha vissuto una stagione travagliata a causa di diversi infortuni. Nonostante le sue rassicurazioni circa la volontà di non abbandonare la formazione vincitrice delle ultime due Liga, il giocatore campione del mondo sembra prossimo a salutare il Barça, forse proprio per fare posto a De Ligt. Lo riporta Marca. La Juventus fiuta l’affare: Umtiti è stato accostato ai bianconeri in cerca di un centrale difensivo valido per rimpiazzare Andrea Barzagli. La trattativa potrebbe prendere corpo nelle prossime ore.