Samuel Umtiti può lasciare il Barcellona in estate. Secondo quanto riporta Marca, il francese potrebbe essere messo alla porta dall'arrivo di Matthijs de Ligt. Umtiti ha già dichiarato di non voler lasciare il Barça ma l'arrivo del centrale olandese fare diminuire in maniera drastica il suo minutaggio. La Juventus fiuta l’affare: Umtiti è stato accostato ai bianconeri in cerca di un centrale difensivo valido per rimpiazzare Andrea Barzagli. La trattativa potrebbe prendere corpo nelle prossime ore.