Il Barcellona continua a spingere per arrivare a Neymar. L'attaccante brasiliano potrebbe lasciare il Paris Saint-Germain nonostante le varie smentite arrivate nelle ultime ore. Per realizzare un simile colpo, i Blaugrana dovranno ricorrere a qualche cessione dolorosa. Secondo quanto riportato da Marca, sarebbe finito sul mercato anche Samuel Umtiti. Il difensore francese era stato accostato alla Juventus. Tuttavia, gli sforzi dei bianconeri sono al momento rivolti alla chiusura dell'affare De Ligt. Ci sarà tempo e modo per un'eventuale ritorno di fiamma nelle prossime settimane.