I contatti tra Juventus e Barcellona vanno avanti da un anno: prima per provare una maxi operazione dalla quale, alla fine, hanno ricavato lo scambio Pjanic-Arthur; poi perché il Barça ha messo sul piatto diversi giocatori tra i quali ancheche non ha mai convinto i bianconeri per i suoi problemi fisici. In Spagna fanno sapere che ora il difensore francese è entrano nel mirino di tre club: Monaco, Besiktas e Nizza. Questo però non ha fatto cambiare idea alla Juve, che nonostante l'uscita di Demiral potrebbe anche rimanere così.