Smaltita la delusione per un finale di stagione al di sotto le aspettative, il Barcellona torna a programmare la prossima annata. I catalani sono pronti a rinforzare la squadra del confermato Ernesto Valverde. L’obiettivo numero uno, al momento, è Matthjis De Ligt. L’olandese è considerato il rinforzo ideale per il reparto arretrato. Chi potrebbe fargli posto è Samuel Umtiti, corteggiato dalla Juventus. Tuttavia, il francese ha voluto puntualizzare la sua situazione a RTL: “Ho un contratto e mi sento felice a Barcellona. Sicuramente è stata una stagione molto difficile per me, ma non ho intenzione di buttare via tutto ora. Non ho intenzione di mollare il mio desiderio di continuare a giocare nel Barça”.