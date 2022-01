Anche a capienza ridotta gli idioti negli stadi non mancano. Che siano ululati contro Kean, Koulibaly, Maignan o cori contro Vlahovic non fa differenza. Basta. — Lapo Elkann (@lapoelkann_) January 8, 2022

Anche Lapoè intervenuto nella polemica scatenatasi sui social a seguito della mancata decisione suglirivolti a Moisedal settore ospiti dell'Allianz Stadium durante, per la quale su Twitter è nato l'hashtag. Ecco il suo commento: "Anche a capienza ridotta gli idioti negli stadi non mancano. Che siano ululati contro Kean, Koulibaly, Maignan o cori contro Vlahovic non fa differenza. Basta". E ancora, in un successivo post: "Vogliamo provvedimenti e non frasi di circostanza. #SiamoTuttiKean".