"Come te non c'è nessuno. Allegri per noi sei il numero 1". Così il gruppo dei, ultras della, in trasferta al Dall'Ara di Bologna, ha voluto omaggiare il tecnico bianconero con tanto di striscione e caricatura. Da una parte, infatti, la scritta. Poi però ci sono anche - nell'ordine - la giacca scura, il volto di Max Allegri, la camicia bianca e la cravatta. Chiaro segno e ricordo di quanto accaduto nei giorni scorsi, a Roma, dove l'ormai ex allenatore bianconero si era lasciato andare a un duro sfogo nei confronti di arbitro, quarto uomo e designatore Rocchi. I Vikings omaggiano così Allegri, nella prima partita di Paolo Montero da allenatore.