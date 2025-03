Getty Images

Il comunicato dei Vikings



Comunicato ufficiale da parte del gruppo ultras dei Vikings in vista di. Il gruppo organizzato ha infatti deciso di proseguire nella propria contestazione e, in segno di protesta, diserterà la trasferta di Firenze. I Vikings, dunque, non saranno al seguito della squadra in occasione della sfida sul campo della viola, in programma domenica 16 marzo con calcio d'inizio alle ore 18.

"In casa il silenzio sarà sempre più assordante. E in trasferta a Firenze non ci saremo perchè NON CI MERITATE! Non ci sono più parole per descrivere questo scempio... NON CI AVRETE MAI COME VOLETE VOI! LA JUVE SIAMO NOI...".