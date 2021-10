Il derby di Torino è notoriamente una sfida molto tesa, ma sarebbe bello dover dare conto solo della tensione tecnica e agonistica sul terreno di gioco, restando nell'alveo dello sport. Invece fuori dallo stadio Olimpico del capoluogo piemontese, nei minuti precedenti a Toro-Juventus, ci sono appena stati duri scontri tra i Vikings, gruppo ultras bianconero, e la polizia, con tanto di lanci di bottiglie. Non si registra al momento nessun ferito, ma intanto i Vikings non posso entrato nello stadio. Niente Torino-Juve per loro, almeno non dall'inizio.

FERMI - Da questi scontri è scaturito però un arresto, per un ultras della Juve che ha lanciato una bicicletta elettrica contro un agente. E alcune fonti parlano di almeno un altro arresto.