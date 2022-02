16









Denunciato. Un 37enne è stato identificato dalla Digos di Firenze ed è stato denunciato per aver affisso lo striscione dei tifosi Viking della Juventus. Il fatto risale a domenica scorsa: un gruppo di ultras bianconeri, approfittando di una manifestazione di estrema destra nella città toscana, aveva appeso sulle cancellate dello stadio fiorentino uno striscione pesante nei confronti dei "colleghi" viola.



LO STRISCIONE - Lo striscione prendeva infatti in giro il club e la curva Fiesole, il riferimento era naturalmente al passaggio di Dusan Vlahovic alla Juventus. Il 37enne, residente nella provincia milanese, avrebbe agito con quattro complici, in attesa di essere identificati. L'accusa è di aver violato il divieto di affissione di striscioni incitanti alla violenza.