Comunicato deiper tutti i tifosi presenti allo stadio Olimpico per la finale di Coppa Italia."Mercoledì 15 maggio, in occasione della finale di Coppa Italia all'Olimpico di Roma, sarà organizzata una coreografia che necessita dell'attenzione e dell'aiuto di tutti. Tutti significa tutti. Dalla società ai gruppi ultras, passando per i club e arrivando ai semplici tifosi. Tutti uniti per raggiungere lo stesso scopo. Per questo chiediamo la massima attenzione nel seguire le indicazioni che verranno date all'interno dello stadio senza prendere iniziative personali che potrebbero pregiudicarne la riuscita. Solo in questo modo potremo dare la carica ai ragazzi in campo, colorando la parte di stadio a noi riservata in maniera compatta".