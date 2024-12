. Parola di, il 49enne capo ultrà dell'in carcere dal novembre scorso per l'assassinio del rampollo di 'ndranghetae ora collaboratore di giustizia. Lo ricostruisce Il Corriere della Sera, che riporta le trascrizioni dei primi tre interrogatori registrati che sono state depositate in vista del giudizio immediato del 20 febbraio 2025.Scrive Calcio & Finanza: "Per un Juve-Inter Beretta faticava a trovare biglietti, ma apprese che al Milan a Torino era andata meglio perché nei due club i dirigenti addetti ai rapporti con la tifoseria (Slo-Supporter liaison officer) si erano accordati per convogliare su una ricevitoria 2.000 biglietti poi acquistati dagli ultrà, e allora spinse per lo stesso schema con l'Inter. Ma lo Slo dell'Inter,, si infuriò: «Ricevo una chiamata e questo qui comincia a insultarmi (“non me ne fotte un c… di voi, io non passo guai per voi”), nasce una discussione al telefono, io resisto 10 secondi e poi vado giù,, solite cose. È degenerata, lui mi chiude il telefono in faccia e va subito alla Digos a dirgli che io lo avevo minacciato al telefono, e la Digos gli dice “ok, noi prendiamo la tua denuncia, però deve essere fatta in carta intestata dalla società”», ha raccontato Beretta. «Allora lui va in società, si mette a scrivere, passa Claudio Sala (dirigente Inter responsabile della sicurezza della prima squadra, ndr) e gli dice “ma cosa stai facendo? Ma lo sa il direttore (Marotta, ndr)? Avvisiamo prima che metti di mezzo la società”. E dopo è passato Marotta e fa (a Silva, ndr):», ha aggiunto Beretta sull’episodio.Alla richiesta del Pm su come avesse fatto Beretta a essere a conoscenza di questo dettaglio, l’uomo ha risposto: «Me l’ha detto Claudio Sala.»., ha replicato però l’Inter al Corriere,Beretta ha affrontato anche il tema di 160 abbonamenti che la sua associazione “We Are Milano” comprava dall’Inter con regolari documenti di altrettanti tifosi intestatari, ma che poi gli ultrà si facevano consegnare e a ogni partita vendevano a persone tutte diverse, che alla vigilia si facevano mettere in una lista di richiedenti compilata dagli ultras.«In sostanza potrebbe essere chiunque — domanda il pm —,». «Siamo sempre là, dottore, quando sei sul campo di battaglia… C’è un cancello adibito dove entrano quelli della curva. Li fanno passare, basta che hai pagato il biglietto. Ogni tanto facevano passare due in un cancello…». Pm: «La società sa che Paolo non va allo stadio ma (con la tessera di Paolo, ndr) ci va Andrea?». «Sì, se lo immagina, sa che lo facciamo per movimentare tutto il vario folklore, le coreografie…». Pm: «Che significa che “se lo immagina”? Perché lei dice di sì?». «Perché uno poi passa al cancello». Pm: «Ma può essere lo stewart che è uno sciocco… Come fa a dire che la società lo sa, e che sa dei ricarichi?». Beretta: «Lo sa il dirigente addetto ai tifosi, lo sa Claudio Sala che faceva parte della curva, sa come funzionano tutti i vari meccanismi»".