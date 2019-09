Quasi tutti gli ultras della Juventus non voleranno a Madrid per la sfida di Champions League contro l'Atletico come segno di protesta per l'arresto di 12 capi dei vari gruppi organizzati della Curva Sud. Il momento di massima allerta, però, sarà sabato alle 18 in occasione di Juve-Verona. Lì si capirà ​se e come si svilupperà la protesta dei gruppi coinvolti dall'operazione “Last Banner”. Il pm di Torino ha già confermato che l'allerta per la prossima partita casalinga dei bianconeri sarà massima a causa del rischio di ritorsioni degli ultras.