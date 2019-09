Dodici arresti e potrebbe non essere finita qui. Questa mattina all'alba sono finiti in manette 12 capi ultrà della Juventus ma sono ancora in corso perquisizioni in tutta Italia.. Il Corriere di Torino nella sua edizione on-line pubblica anche alcune intercettazioni e i video dei pedinaggi della Polizia che grazie alla denuncia della Juventus è riuscita a mettere in manette i 12 esponenti della tifoseria organizzata.