Ultimo giorno di mercato: a che ora finisce la sessione di gennaio?

Getty Images

Inizia oggi, lunedì 3 febbraio, l'ultimo giorno di calciomercato. La finestra di riparazione invernale, che ha preso il via lo scorso 2 gennaio, volge al termine con l'ultima giornata di trattative dove le varie squadre proveranno a perfezionare gli ultimi colpi in entrata. Si può considerare a tutti gli effetti chiuso il calciomercato della Juventus, con i bianconeri che hanno portato a Torino quattro giocatori.Alberto Costa dal Vitoria Guimaraes, Randal Kolo Muani in prestito dal PSG e Renato Veiga in prestito dal Chelsea, ai quali è pronto ad aggiungersi anche Lloyd Kelly, difensore inglese in arrivo dal Newcastle. Sono questi i quattro colpi che, di fatto, hanno definito il mercato in entrata della Vecchia Signora.

A che ora finisce il calciomercato?

Il mercato di gennaio chiuderà oggi, lunedì 3 febbraio. Il sipario sulla finestra invernale per i trasferimenti calerà questa sera