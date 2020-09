"Mio figlio non resta". Jorge Messi, padre di Leo, gela nuovamente il Barcellona dopo la riunione che si è tenuta questo pomeriggio nella sede del club catalano. Messi vuole lasciare il Nou Camp a zero mentre il Barça insiste che per andarsene debba essere pagata una clausola da 700 milioni di euro. E' muro contro muro, dunque, ma la famiglia di Messi è stata chiara a più riprese. Leo non resterà al Barcellona, questa è la sua volontà.