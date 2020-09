C'è il Barcellona in mezzo al ritorno di Arturo Vidal in Serie A. Il cileno ha un accordo di massima con l'Inter ma secondo Sky Sport i catalani non hanno ancora liberato a costo zero l'ex centrocampista della Juventus. Il club nerazzurro ha comunque fiducia di chiudere l'operazione nei prossimi giorni ma le indiscrezioni provenienti dalla Spagna secondo cui Vidal sarebbe stato liberato dal suo attuale club non trovano conferme, riporta Sky. L'impressione però è che ora vedere King Arturo in nerazzurro sia solo questione di tempo.