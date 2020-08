2









Non ci sarebbe solo la Juventus su Luis Suarez, attaccante del Barcellona in uscita dal club catalano. Secondo quanto riporta il De Telegraaf l'attaccante uruguaiano potrebbe tornare all'Ajax che ha fatto un primo sondaggio con i blaugrana per capire la fattibilità dell'operazione. Intanto continua la ricerca della Juve per una nuova punta. Restano in piedi le ipotesi Milik, Lacazette, Dzeko e Jimenez anche se a bloccare il mercato in entrata c'è sempre Gonzalo Higuain che non ne vuol sapere di lasciare i bianconeri.