Luis Suarez è un nome per il mercato della Juve ma come conferma La Gazzetta dello Sport ci sono diversi ostacoli alla trattativa. Anche se i pro non mancano: "Il Pistolero è in uscita dal Barcellona ed è stato proposto alla Juventus - si legge -, che però difficilmente può permettersi un ingaggio da 12-15 milioni a stagione. Un pro: il decreto crescita aiuta. Un contro: per sfruttarlo, è necessario firmare un triennale. Se queste sono le condizioni, difficile".