4









Luis Suarez dice si alla Juve. Il bomber del Barcellona gradirebbe il trasferimento a Torino. Come scrive La Gazzetta dello Sport: "La situazione è molto fluida, di certo c’è anche il gradimento di Suarez a trasferirsi a Torino. La sua priorità in questi giorni è trovare una via di uscita con il Barcellona, dove in sei stagioni ha vinto tra le altre cose una Champions (2015), segnando nella finale di Berlino proprio contro la Juventus, e quattro volte la Liga". Prima di ascoltare l'offerta economica dei bianconeri, però, Suarez deve proprio liberarsi dal Barcellona e accettare una riduzione dell'ingaggio in bianconero passando dai 15 netti che percepisce in Catalogna a circa 10 che gli offrirebbero a Torino.