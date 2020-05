2









Non solo De Sciglio e Pjanic. Secondo Rai Sport, spunta un nome nuovo tra Juve e Barcellona: si tratta di Samuel Umtiti, offerto dalla società blaugrana alla Juve assieme ad Ivan Rakitic, ormai ad un passo dall'addio al Nou Camp. La Juve dal canto suo continua ad insistere per avere il centrocampista brasiliano Arthur mentre Pjanic avrebbe già un accordo da 8 milioni di euro a stagione per i prossimi 4 anni con i catalani.