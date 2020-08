Cristiano Ronaldo è un lusso troppo grande per la Juventus? Come scrive Il Corriere dello Sport, il portoghese costa 83,9 milioni di euro all'anno fra costo di ingaggio al lordo delle tasse e quota di ammortamento annua. Secondo il quotidiano, il portoghese è un lusso per la Juventus che sta riflettendo sul suo futuro. Nelle scorse ore sono arrivate le parole del suo biografo che ha svelato che i bianconeri lo starebbero offrendo in giro per l'Europa. Anche al Barcellona. La voce però è stata smentita dell'entourage.