Il futuro di Paulo Dybala resta in bilico. Il contratto dell'attaccante argentino scade nel 2022 e stando a quanto appreso dalla nostra redazione ha chiesto un nuovo stipendio da ben 20 milioni di euro per rinnovare il suo contratto con il club bianconero. Una cifra che ad oggi la Juve non può offrire, Dybala ha alzato l'asticella dopo una prima richiesta intorno ai 15 milioni di euro. Ora la richiesta shock, che forse lo allontana ancora di più dalla Juventus.