Edinson Cavani resta nel mirino della Juventus anche se il nome dell'ex attaccante del Napoli non è tra le priorità dei bianconeri, né uno dei nomi più fattibili. Come riporta Sky Sport, però, il Matador ha chiesto un ingaggio triplo rispetto a quello offerto dalla Juventus. La richiesta dell'ex attaccante del Napoli è ritenuta troppo alta per le casse del club bianconero e quindi i nomi caldi restano quello di Dzeko, Suarez e in alternativa Giroud.