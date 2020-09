Venerdì Mino Raiola ha effettuato un blitz alla Continassa per discutere il potenziale ritorno di Moise Kean in bianconero. L'Everton non vuol cedere il calciatore in prestito ma potrebbe aprire ad un prestito oneroso con obbligo di riscatto. Le due parti torneranno a parlarne nei prossimi giorni. Raiola, però, ha messo sul piatto anche la questione Luca Pellegrini e Federico Bernardeschi, entrambi suoi assistiti. Il terzino ha richieste da Genoa, Atalanta e Fiorentina ma la Juve non vorrebbe cederlo.