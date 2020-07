Si conoscono bene e anche per questo spesso si trovano a lottare sullo stesso terreno di mercato. Beppe Marotta e Fabio Paratici hanno condiviso tanti e vincenti anni alla Juventus. Si conoscono come le proprie tasche e dopo Kulusevski, finito alla Juve, sono pronti a ripartire con la sfida delle trattative. Marotta sembra essere davanti a tutti per Tonali ma la vera prossima sfida tra Juve e Inter sarà per Emerson Palmieri, difensore che il Chelsea valuta 25 milioni di euro e che a Londra è già stato allenato sia da Conte che da Sarri.