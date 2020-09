1









Anche As, in Spagna, conferma che Luis Suarez non sarà il nuovo attaccante della Juventus. Il Pistolero ha ora tre opzioni di fronte a sé: trasferirsi all'Atletico o al PSG oppure restare al Barcellona dove l'amico Leo Messi sta facendo di tutto per far cambiare idea a Koeman e dare un'altra chance al bomber sudamericano che la Juve ha seguito per molte settimane.