Juve e Inter puntano Emerson Palmieri. La valutazione del terzino del Chelsea "è certamente calata rispetto ai 40 milioni inavvicinabili di gennaio scorso - si legge su Calciomercato.com -. Oggi è un'altra trattativa e tutt'altro discorso, per questo l'Inter ha avviato già i primi contatti col Chelsea e prepara una prima offerta per avvicinarsi al terzino che vuole tornare in Italia con un allenatore come Conte che lo conosce e lo stima".