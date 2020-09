Il Villareal avrebbe sondato il terreno per Mattia De Sciglio e la Juve è pronta a cedere l'ex difensore del Milan. Come scrive Calciomercato.com, la richiesta economica per il cartellino di De Sciglio è di 10 milioni di euro. Era arrivato nel 2017 per 12 milioni di euro e se la squadra spagnola venisse incontro alla richiesta dei bianconeri quella di De Sciglio sarebbe una cessione che darebbe alla Juve una ricca plusvalenza. Ora è tutto in mano alle società, De Sciglio può lasciare la Juve.