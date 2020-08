2









L'edizione odierna de Il Corriere dello Sport, conferma le indiscrezioni degli ultimi giorni anticipate qui su Ilbianconero.com. La Juve è interessata a Thomas Partey, centrocampista in uscita dall'Atletico Madrid, ed ha offerto ai Colchoneros due calciatori per abbassare la quota cash da mettere sul piatto per l'acquisto del forte centrocampista. I nomi sul piatto sono quelli di Federico Bernardeschi e Douglas Costa, che la Juve è pronta a sacrificare.