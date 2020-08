La Juve ha scelto Arkadiusz Milik per l'attacco ma la trattativa con il Napoli si preannuncia tutt'altro che semplice. Il Napoli chiede almeno 40 milioni di euro e nonostante l'apertura su Bernardeschi ci sono diversi ostacoli ad uno scambio tra l'ex viola e l'attaccante polacco, soprattutto per via dei diritti d'immagine, da poco affidati alla Roc Nation. Secondo quanto riporta Sportitalia, tuttavia, Milik è convinto dalla Juve ed è pronto ad aspettare un anno trasferendosi a Torino a costo zero la prossima stagione visto che il suo contratto scade nel 2021.