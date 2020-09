1









Moise Kean sempre più vicino alla Juve? Sì, secondo Tuttosport che interpreta la panchina dell'attaccante contro il Crystal Palace come l'ennesimo segnale di Carlo Ancelotti che non punta sull'ex attaccante bianconero che ora vorrebbe tornare a Torino. Moise ha lasciato la Juve un anno fa per 30 milioni tra parte fissa e bonus e Raiola è al lavoro per trovare un accordo tra le due società con i Toffees che vorrebbero cedere l'attaccante solo in prestito con obbligo di riscatto.