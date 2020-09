Moise Kean aspetta la Juve. L'attaccante dell'Everton vorrebbe tornare a vestire la maglia bianconera e per questo ha messo in stand-by la proposta del Borussia Dortmund, pronto a fare un'offerta per l'attaccante classe 2000 che ha lasciato il club bianconero esattamente un anno fa. La Juve, dal canto suo, è pronta a riprendere il figliol prodigo ma solo in prestito biennale con diritto di riscatto oppure nell'ambito di uno scambio, magari con Aaron Ramsey. Intanto Moise aspetta la Juve.