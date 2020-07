Juventus e Barcellona possono tornare a trattare per nuovi affari. Come riporta Rai Sport, nei tanti e proficui dialoghi di mercato, che hanno dato vita allo scambio Arthur-Pjanic, potrebbero rientrate giocatori di alto calibro, come Griezmann, Douglas Costa e Rabiot. Il problema però – si legge – sarebbe rappresentato dagli ingaggi. Infatti, l’attaccante francese ex Atletico Madrid percepisse 17 milioni all’anno, di più della somma degli stipendi dei due giocatori bianconeri, pari a 14. Dopo aver chiuso per Arthur-Pjanic, i due top club potrebbero tornare ad aggiornarsi con nuovi nomi e nuove idee, altrettanto importanti.