Secondo quanto riportato dai media spagnoli, per Sergio Reguilon si cerca una soluzione utile che possa accontentare Real Madrid e calciatore. Il terzino non rientrerebbe nei piani di Zinedine Zidane, e dopo aver trattato a lungo soprattutto con il Napoli, ora Reguilòn vuole un'esperienza da protagonista, in una squadra che gli possa dare chance concrete di vittoria. La Juve ci pensa, ma la situazione economica non permette grossi esborsi senza previa cessione. A complicare ulteriormente la situazione ci ha pensato l'infortunio alla caviglia che ha messo ko lo spagnolo: secondo quanto riportato dal giornale spagnolo AS, questo stop potrebbe complicare ulteriormente eventuali trattative.