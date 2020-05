Secondo quanto riporta il quotidiano spagnolo As lo staff tecnico del Barcellona ha dato il via libera all'arrivo di Miralem Pjanic al Nou Camp. Il bosniaco può rientrare in uno scambio con Arthur, mezzala brasiliana del club catalano che però si sta pestando un po' troppo i piedi con De Jong. Oltre a questo ci sono stati alcuni comportamenti del calciatore che non sono piaciuti alla dirigenza che per questo sarebbe pronta a sacrificarlo sull'altare del mercato. Il nuovo indizio fa pensare che Pjanic sia nome gradito dalle parti del Nou Camp.