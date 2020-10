3











Daniele Rugani è in uscita dalla Juventus: la proposta del Valencia è un prestito con obbligo, ma a cifre molto basse per il club e con ingaggio ridotto per il giocatore. Il Rennes ci riprova, punta a prendere uno tra il bianconero e Foyth del Tottenham, in prestito con diritto di riscatto. Per quanto riguarda la Premier, c'è apertura del difensore, ma solo per Londra (quindi sì West Ham, no Newcastle o Leeds).