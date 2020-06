1









"Cristiano Ronaldo dice sì a uno scambio". Secondo quanto riporta Don Balon, CR7 ha approvato lo scambio tra Jorginho e Federico Bernardeschi. Sarri sogna di riavere a Torino il pupillo che ha fatto diventare grande a Napoli e che ha portato a Londra e il portoghese avrebbe dato il via libera all'operazione, comunque complicata per motivi economici. Secondo il portale spagnolo, infatti, il Chelsea valuta Jorginho 80 milioni di euro. La Juve dovrebbe quindi offrire Bernardeschi più 40 milioni cash. A queste cifre difficile trattare per i bianconeri nonostante il sì di Ronaldo di cui si parla in Spagna.