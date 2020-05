1









Secondo quanto riporta Mundo Deportivo, Miralem Pjanic non è interessato ad un trasferimento al Chelsea ed avrebbe detto di no al trasferimento in Inghilterra visto che la sua volontà è quella di sposare il progetto Barcellona con cui ha già un principio di accordo. Pjanic sogna di giocare nel Barça ma la Juve è disposta a cederle ai catalani solo in cambio di Arthur, centrocampista brasiliano che piace sia a Paratici che a Sarri. Pjanic attende solo il Barcellona e dice no al Chelsea.