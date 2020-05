La Juve cerca un terzino sinistro da affiancare ad Alex Sandro per la prossima stagione e Tuttosport scrive che il nome in pole per quella posizione è il laterale del Chelsea Emerson Palmieri, pallino sia di Sarri che di Paratici. Il tecnico ha allenato Emerson durante la sua stagione a Londra mentre Paratici aveva già provato a portare il terzino brasiliano naturalizzato italiano a Torino nel 2017 quando però Emerson si infortunò gravemente al ginocchio restando fuori per diversi mesi. Quel ko costrinse la Juve a puntare su altri obiettivi con il calciatore che a gennaio si trasferì al Chelsea.