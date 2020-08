Il futuro di Alex Sandro può essere lontano dalla Juventus. Sia Tuttosport che La Stampa parlano della possibile partenza del terzino brasiliano che piace al Manchester City. La partenza dell'ex Porto può portare nelle casse bianconere circa 40 milioni di euro e il sostituto in prima linea per raccogliere l'eredità di Alex Sandro è Robin Gosens dell'Atalanta che La Stampa e Corriere della Sera accostano ai colori bianconeri per questa estate.