Rischia clamorosamente di saltare il passaggio di Edin Dzeko alla Juventus. Come si legge su IlCorrieredelloSport.it, "La tensione si aggiunge a quella della Roma, che deve chiudere in fretta con il Napoli per Milik, è ragionevole pensare che l’affare triangolare si possa sbloccare nel giro di poche ore. Oppure? Nulla. Salta tutto. O meglio, la Juve potrebbe prendere lo stesso Dzeko che non giocando a Verona ha raggiunto probabilmente il punto di non ritorno. Ma la Roma, che non ha un piano B realmente definito, potrebbe essere costretta a virare su una soluzione d’emergenza (Depay? Giroud?) per consegnare il centravanti a titolare a Fonseca".