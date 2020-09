1









Edin Dzeko è ad un passo dalla Juventus. Come scrive IlCorrieredelloSport.it: "Il bosniaco questa volta si è fatto convincere, non ci saranno ripensamenti. Lascia la Roma per andare a vincere. Lo ha già detto ai suoi amici di Casal Palocco, dove abita in una villa con parco e piscina. In questi giorni a Trigoria ha manifestato la sua insofferenza, come fece anche sabato, in occasione della trasferta a Cagliari per l’ultimo test prima del campionato".