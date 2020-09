Federico Chiesa resta nei pensieri della Juventus che in caso di cessione di Douglas Costa tenteranno l'assalto al gioiellino della Fiorentina. Secondo La Nazione i bianconeri hanno messo sul piatto questa offerta: prestito oneroso all'inizio (10 milioni) più due tranche per l'acquisto, da 20 e 25 milioni. Un'operazione totale da 55 milioni di euro che però non convince ancora Rocco Commisso che nelle ultime settimane ha comunque aperto alla cessione dell'esterno andato in gol a San Siro contro l'Inter.