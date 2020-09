1









Secondo quanto riporta Repubblica.it, la Juventus ha un accordo di massima con Luis Suarez in caso di addio al Barcellona. Il Pistolero sarebbe pronto a ridursi l'ingaggio da 15 a 10 milioni di euro per vestire la maglia bianconera ma tra il dire e il fare c'è di mezzo il club blaugrana che non è più convinto di voler liberare a zero l'attaccante uruguaiano che in caso di rescissione del contratto chiede anche una buonuscita. I catalani devono prima risolvere il caso Messi. Il padre dell'argentino oggi ha incontrato il club senza però trovare un accordo sulla cessione.