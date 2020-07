Il Napoli piomba su Federico Bernardeschi. Secondo quanto riporta Sky Sport, il club partenopeo ha chiesto informazioni ai bianconeri sul fantasista bianconero che sta deludendo le aspettative in questa stagione. L'idea dei due club sarebbe quella di prenderlo nell'affare Arek Milik come pedina di scambio. Il giocatore piace alla società e in particolare a Rino Gattuso ma ci sono alcune difficoltà legate allo stipendio ed ai diritti d'immagine del calciatore.