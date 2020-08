La stella del Real Madrid Isco è uno dei calciatori che Pirlo ha messo in cima alle preferenze per rafforzare la Juve nella prossima stagione. Il costo del cartellino è proibitivo: circa 60-70 milioni di euro ma come scrive Il Corriere dello Sport, i bianconeri starebbero pensando ad uno scambio per abbassare il costo del cartellino dello spagnolo. Il nome buono da mettere sul piatto sarebbe quello di Aaron Ramsey. Sarà lui la chiave per arrivare a Isco?